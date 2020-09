Caltanissetta, positivi due docenti della Russo ora in isolamento

Risultati positivi due docenti dell’Istituto Superiore Luigi Russo adesso in isolamento domiciliare le rassicurazioni della preside in una nota.

“Al fine di evitare la propagazione di infondate notizie che possono determinare allarme fra gli alunni, le loro famiglie e il personale tutto della scuola si comunica che fra il personale docente di questo Istituto, due unità sono risultate positive al covid 19, a seguito di tampone faringeo. Tali docenti, attualmente in isolamento domiciliare duciario, non hanno partecipato ai corsi di recupero che si sono svolti nel corrente mese nei locali della scuola, né hanno avuto alcun contatto stretto con alunni, docenti o altro personale. La loro presenza in Istituto è avvenuta in un’ampia aula, costantemente arieggiata, a distanza regolamentare dagli altri presenti e con il prescritto dispositivo di protezione individuale (mascherina). Tutti i soggetti che hanno avuto comunque un contatto con i predetti docenti, a seguito di apposito tracciamento, sono stati sottoposti dall’ASP di Caltanissetta a tampone faringeo, con esito negativo. Per una massima cautela, è stata disposta, peraltro, una sanicazione straordinaria di tutto l’Istituto e lo spostamento della data di inizio delle lezioni al giorno 24/09/2020, al fine di consentire ulteriori perfezionamenti organizzativi. Si invita pertanto chiunque a non propagare notizie contrarie, prive di fondamento, che potrebbero avere ripercussioni negative sull’erogazione del servizio d’istruzione pubblica, ed essere oggetto di accertamento nel caso in cui dovessero risultare lesive dell’immagine dell’Istituzione Scolastica”.