Caltanissetta. L’Avis comunale ha donato guanti ed igienizzanti all’Arma dei Carabinieri.

Una rappresentanza dell’ Avis Comunale Caltanissetta, composta dal Presidente Gaetano Giambusso e dal Consigliere Antonio Carta, ha consegnato al Comandante dei Carabinieri, Maggiore Salvatore Vilona e al Maresciallo Alessandro Amore, della Compagnia di Caltanissetta, guanti e igienizzante mani per usufruirne i Carabinieri operanti nel territorio.

Nell’occasione, l’Avis ha espresso la propria vicinanza e solidarietà, riconoscendo il prezioso servizio offerto alla collettività, reso oggi complicato dalla contingente emergenza sanitaria e comunque sempre affrontato con altissima professionalità e grande spirito di sacrificio.



La compagnia dei Carabinieri ha ringraziato l’ Avis per il costante impegno finalizzato ad una “missione” speciale: garantire il sangue ai più fragili che , in questo momento ancora di più, hanno bisogno di sentire la vicinanza di tutti, invitando dunque tutti, se in buono stato di salute, a non dover fare i conti con una altra emergenza, donando il proprio sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le donazioni avverranno sempre in massima sicurezza.”