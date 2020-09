Caltanissetta. La Cooperativa Etnos raccoglierà fondi per la Chiesa di Sant’Agata al Collegio bersaglio di un nuovo atto vandalico.

La cooperativa sociale Etnos solidale con la comunità della Chiesa di Sant’Agata al Collegio per l’ulteriore atto vandalico.

“Raccoglieremo dei fondi da donare alla comunità parrocchiale”- ha rimarcato la cooperativa Etnos – “E’ davvero disgustoso il degrado sociale che sta distruggendo chi vuol davvero incidere sulla prevenzione e cura dei soggetti fragili. La cooperativa sociale Etnos sta al fianco di Padre Sergio ed i frati della Chiesa di Sant’Agata al Collegio per il secondo atto vandalico subito nell’arco di un mese. La cooperativa si sta attivando per raccogliere una somma da donare alla comunità della parrocchia di Sant’Agata per sostenere il recupero di quanto distrutto”.

La Chiesa di Sant’Agata al Collegio, i suoi frati e tutta la comunità parrocchiale è stata ed è sempre attiva nel supportare le tante persone e famiglie del centro storico di Caltanissetta che sempre più si trovano in gravi difficoltà economiche, per cui la cooperativa Etnos ha auspicato che tutta la città si stringa attorno a loro ed essergli vicini in questo difficile momento.