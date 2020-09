Caltanissetta, crolla balcone: video, vigili del fuoco salvano donna

CALTANISSETTA – Tragedia sfiorata, martedì 22 settembre, poco dopo le 10 a Caltanissetta in via Pitrè. Una donna di 72 anni è stata schiacciata dal crollo del balcone del piano superiore; un boato che ha scosso lo stabile, l’urlo della signora che si è ritrovata con le gambe “sepolte” dai detriti: un arto inferiore con frattura del femore, l’altro con frattura di tibia e perone. Determinante per il salvataggio, come potete vedere nel video, il certosino, efficace e risolutivo intervento dei vigili del fuoco che hanno con cautela, ma in maniera risoluta, utilizzando solo le braccia, rimosso le macerie.

La cautela è stata motivata dal timore che interventi “meccanici” potessero causare ulteriori cedimenti e mettere a rischio la vittima.

La 72enne nel pomeriggio è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico presso l’ospedale S.Elia di Caltanissetta; adesso è nel reparto di Rianimazione dove sarà tenuta sotto osservazione: la prognosi è riservata.