Caltanissetta. Bandi della Camera di Commercio aperti alle imprese per la promozione della pratica digitale.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori. A tal fine ha indetto, anche per l’anno 2020, il Bando PID erogando voucher di sostegno economico.

Un’opportunità per gli imprenditori del territorio da cogliere per innalzare la propria consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale.

Compatibilmente con proprie le esigenze organizzative e logistiche le aziende potranno scegliere se aderire alla misura “A” o “B”. In entrambi i casi, gli imprenditori potranno sfruttare i benefici economici per realizzare progetti legati all’introduzione di nuove tecnologie in azienda, servizi di formazione e consulenza.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, fino alle ore 21:00 del 30/10/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sono inoltre aperti, entro gli stessi termini: il Bando Crisi di Impresa 2020 – per la concessione di un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Caltanissetta per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità – e il Bando Formazione Lavoro 2020, per la concessione di contributi a sostegno di iniziative delle MPMI della provincia di Caltanissetta in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze.

Per conoscere tutti i dettagli dei bandi si invita a consultare al sito internet https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bandi-in-corso/