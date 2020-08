Serradifalco. L’on. Giuseppe Arancio: “L’incendio al Lago Soprano fa emergere scarsa considerazione della Regione per le Riserve naturali”.

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa dell’on. Giuseppe Arancio (Pd) sulla vicenda del recente incendio del canneto della riserva naturale del Lago Soprano.

“La vicenda legata all’ incendio di probabile natura dolosa che ha coinvolto il canneto della Riserva naturale orientata “Lago soprano di Serradifalco, fa emergere la scarsissima considerazione politica che la regione siciliana ha avuto nel corso degli anni verso le riserve naturali: non finanziando opere e interventi come gli espropri ma preferendo dedicare quelle somme ad altre attività.

Un incendio che arriva a seguito della manifestazione organizzata da Legambiente e altre associazioni in difesa della riserva, e dopo le velate minacce nei confronti di alcuni volontari; con questo è avvenuta la distruzione di buona parte della flora e della rarissima fauna che vive nel sito.

Pertanto, mi sento di sostenere l’amministrazione comunale di Serradifalco nel richiedere l’ affido della gestione da parte della già ex provincia di Caltanissetta che attualmente dovrebbe gestire il bene. Solamente così, il “Lago soprano” potrà finalmente essere valorizzato: attraverso gli espropri, la perimetrazione ed altri interventi necessari ad evitare nuovi incendi e per tirare fuori quel grande potenziale per il territorio che possiede”.

On. Giuseppe Arancio.