Direzione regionale PD a Caltanissetta, Barbagallo: “Vergognosa incapacità governo regionale, Musumeci va avanti per spot”

“Continuiamo a essere preoccupati dalla vergognosa incapacita’ del governo Musumeci. La insopportabile ordinanza di ieri e’ l’ultima di una serie di provvedimenti e di annunci con cui si distoglie l’attenzione dai problemi reali per parlare invece alla pancia delle persone, sfruttando la paura e la difficile congiuntura economica”. Lo ha detto il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, a Caltanissetta, in occasione della Direzione regionale del partito. “Sul Covid la nostra regione e’ ultima per numero di tamponi realizzati in rapporto alla popolazione ed ha anche il piu’ basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi – ha aggiunto – e il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti”.

Il segretario dem ha proseguito sottolineando “le inefficienze” di un governo “che va avanti solo per spot”: “Non un solo euro e’ arrivato nelle tasche dei siciliani. Dopo i disastri dei ritardi per la cassa integrazione il governo e’ rimasto prigioniero della finanziaria fantasma e tutti i settori produttivi sono in attesa di sostegni economici promessi e mai arrivati”. (