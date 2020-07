Migranti, Di Maio: “Italiani vogliono risposte, i fatti di Caltanissetta sono un problema”

“In questi giorni il tema migranti sta preoccupando i cittadini. È ragionevole e non possiamo voltarci dall’altra parte. I fatti di Caltanissetta e di Porto Empedocle e l’incremento degli sbarchi negli ultimi giorni sono un problema che lo Stato deve affrontare”. Cosi’ il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, su facebook. “Gli italiani- aggiunge- gia’ sanno come stanno le cose e chiedono risposte, non gli serve qualcuno che gridi piu’ forte di loro.

Da un rappresentante delle istituzioni, giustamente, si aspettano risposte. E noi dobbiamo dargliele. Dobbiamo marcare le differenze con chi riduce tutto a una battaglia tra poveri, con chi spera nel conflitto sociale per racimolare qualche voto in piu’”. “Di fronte a tematiche di questo genere- conclude Di Maio sul punto- servono serieta’, responsabilita’ e concretezza”