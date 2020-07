L’assessore regionale Alberto Samona a Caltanissetta: in visita anche alle Vare

L’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samon in visita a Caltanissetta. Alle ore 15, al complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, futura sede della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta. Ore 16,15 Sala Espositiva che custodisce i gruppi statuari del Giovedì Santo nisseno. Esposizione del percorso espositivo a cura di Alessandro Barrafranca e illustrazione del restauro del “Sinedrio” a cura del Soprintendente Daniela Vullo. Ore 17, arrivo della Real Maestranza presso la predetta Sala Espositiva e presentazione a cura del Gran Cerimoniere Gianni Taibbi. Ore 17,45 trasferimento a San Cataldo per visita piazza Calvario con la via Crucis. Ore 18, presentazione dei “Sampaoloni”, giganti processionali in cartapesta raffiguranti gli apostoli a cura dell’Associazione Amico Medico