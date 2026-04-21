Carpentiere di 65 anni ferito dopo una caduta in un cantiere edile a Mazara del Vallo

Un carpentiere di 65 anni e’ rimasto ferito dopo una caduta in un cantiere edile a Mazara del Vallo. L’operaio ha riportato seri traumi, non e’ in pericolo di vita, ma ha suscitato sgomento che l’incidente abbia coinvolto un uomo a un passo dalla pensione e ancora costretto a compiti gravosi in altezza. Affermano Tommaso Macaddino, segretario generale Uil Trapani, e Giuseppe Tumbarello, segretario generale Feneal Uil Trapani: “Questo episodio conferma quanto sia urgente non solo rafforzare la prevenzione sul territorio, ma anche garantire alla categoria tutele pensionistiche piu’ consone: non si puo’ restare sui ponteggi a quell’eta’, serve un sistema previdenziale che riconosca concretamente la natura usurante di questo lavoro”. L’obiettivo resta quello nazionale della mobilitazione permanente: “La nostra battaglia per ‘Zero Morti sul Lavoro’ non si ferma. Chiediamo che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente di Mazara. La salute dei lavoratori e’ il bene piu’ prezioso. Il lavoro torni a essere dignita’ e vita, mai pericolo”. (AGI)