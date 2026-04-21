Salute

San Cataldo, ripresa la distribuzione idrica: il calendario aggiornato

Redazione 3

San Cataldo, ripresa la distribuzione idrica: il calendario aggiornato

Mar, 21/04/2026 - 16:24

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Si informa la cittadinanza che i valori di torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi del Comune di San Cataldo sono rientrati nei parametri previsti.Pertanto, è stata programmata la ripresa della distribuzione idrica secondo il seguente calendario:

22/04/2026 Zone 1-4-5-6

23/04/2026 Zone-2-3-6-7

24/04/2026 Zone 1-4-5-6

25/04/2026 Zone-2-3-6-7

A partire da tali turnazioni, il servizio tornerà alla normale distribuzione.Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante la gestione della criticità.

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