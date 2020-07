La fuga di migranti a Caltanissetta, Michele Mancuso (FI) : “Sindaco si svegli da letargo amministrativo”

“Dopo la fuga di un centinaio di migranti dall’hotspot di Pian del Lago a Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino del M5S, non puo’ liquidare la questione chiedendo al governo, anch’esso pentastellato, di non inviare piu’ migranti nella struttura nissena. Qualcuno lo svegli dal letargo amministrativo in cui e’ caduto. Dovrebbe chiedere al Ministro Lamorgese la chiusura totale dell’hotspot”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso, in merito alla vicenda della fuga di un nutrito gruppo di migranti dall’hotspot di Caltanissetta. “Il nostro territorio non merita lo stato d’abbandono in cui versa a causa anche di amministratori colti dal soporifero torpore – prosegue Mancuso -. Gambino dovrebbe fare mea culpa e alzare la voce con Roma, sbattendo i pugni sul tavolo.

Oppure dobbiamo sempre essere umiliati da chi sta sopra le nostre teste? Non e’ relegandoli in Sicilia che si risolve il problema dei migranti, sia perche’ non e’ dignitoso per loro stessi, ma soprattutto per il popolo siciliano, continuamente sfregiato da certi politici da strapazzo che continuano a offenderlo”. (