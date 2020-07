Immigrazione, Sicilia. Musumeci e Razza a Lampedusa: “La Regione c’è”

Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Sanita’ Ruggero Razza sono atterrati a Lampedusa per un sopralluogo. Lo ha reso noto lo stesso Governatore con un video postato sulla sua pagina Facebook: “A Lampedusa. Inizia il nostro sopralluogo con l’assessore Razza e il sindaco Martello. La Regione c’e'”.

Decine di sbarchi in poche ore, centinaia di migranti e una condizione assolutamente insostenibile a Lampedusa”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, arrivato a Lampedusa per un sopralluogo con l’assessore regionale alla Sanita’ Ruggero Razza e il sindaco dell’isola Toto’ Martello. “Il consiglio comunale – ha aggiunto – e il Governo della Regione Siciliana hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza. Ci sono problemi sanitari, sociali ed economici. Abbiamo bisogno di risposte, di risposte immediate. Lampedusa non puo’ diventare una terra di frontiera”