Covid-19, Conte ‘pessimista’: “Ci avviamo verso proroga stato di emergenza, fino al 31 dicembre”

“Ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” per il Coronavirus. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Venezia. “E’ una decisione che dobbiamo prendere in consiglio dei ministri, non voglio anticipare una valutazione da fare con tutti i ministri. Ma faccio una riflessione: lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus.

L’eventuale proroga significa che siamo nella condizione di adottare le misure necessarie, anche minimali, non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di propagare. Se non ci fosse la proroga non avremmo i mezzi e gli strumenti per monitorare e intervenire e circoscrivere la chiusura di attività in territori predeterminati. Quindi ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato d’emergenza”, ha spiegato Conte.