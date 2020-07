Caltanissetta, l’opposizione tuona: “Mutuo per saldare i debiti Ato, Amministrazione incapace e vigliacca!”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La decisione di ricorrere ad un mutuo per saldare i debiti antichi con l’ATO è una delle azioni più maldestre, assurde e vigliacche che questa Amministrazione potesse attivare.

Ma come, da sempre, fino all’altro ieri il Sindaco, l’Assessore al Ramo e il Dirigente del servizio economico-finanziario ci hanno certificato che esistevano degli accantonamenti specifici e dedicati per questo debito da saldare in previsioni di sentenze negative nei confronti del Comune o di accordi extragiudiziali.

Adesso l’Amministrazione ci viene a raccontare che è a corto di liquidità e che bisogna immediatamente pagare i fornitori.

Gambino fa il furbo e semina il panico pensando che l’opposizione sia dormiente o distratta. Nella migliore delle ipotesi ci butta fumo negli occhi ma rendendosi attore di un atto che peserà pesantemente sulle tasche dei nisseni che dovranno sobbarcarsi ad un mutuo operosissimo. E non si vengano a giustificare dicendo che gli interessi sono minimi e i tempi di pagamento sono lunghi. E’ un indebitamento esagerato e anche illegittimo.

Qualcuno si chiederà a cosa serve. Ve lo diciamo noi a cosa serve. Dopo un anno di Amministrazione Gambino che fa il simpaticone, rendendosi conto che avrebbe qualche milione di euro disponibile in casa, poiché gli accostamenti in qualche modo sono disponibili, può permettersi di governare a suo piacimento avendo a disposizione quelle somme che vanno al di la dei servizi essenziali.

Fare politica, non amministrare nel senso più stretto del termine, con il portafogli pieno, piace a tutti e soprattutto a questa classe di grillini adesso abituata alla poltrona e convinta di poter fare e disfare a piacimento della Cosa Pubblica.

Si sentono invincibili forti della loro maggioranza, si sentono padroni della città e si auto esaltano come una setta. Ma la loro incapacità e la loro bramosia di potere evidenziano ed evidenzieranno sempre di più i loro limiti. E non serviranno a nulla le loro furbate che i nisseni, anche quelli masochisti che li hanno votati, smaschereranno senza pietà.

Calogero Adornetto , Oscar Aiello, Gianluca Bruzzaniti, Matilde Falcone, Michele Giarratana, Oriana Mannella, Salvatore Mazza, Giovanna Mulè’, Salvatore Petrantoni.