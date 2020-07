Caltanissetta, arrivano 284 migranti al Cara. Sindaco spiega: “In quarantena ma, non usciranno dal centro”

CALTANISSETTA – Sono circolate con insistenza delle “voci” sull’arrivo di un cospicuo numero di migranti nel capoluogo nisseno. Nel tentativo di fare chiarezza e delineare i dettagli di una vicenda “grigia” è intervenuto il sindaco Gambino. Confermato l’arrivo di 284 migranti al Cara di Pian del Lago. Il primo cittadino però sottolinea:” A conclusione del comitato provinciale ordine e sicurezza, facciamo chiarezza per frenare tutte le forme di speculazione politica di basso profilo che si stanno sviluppando in queste ore e per tranquillizzare i miei concittadini bombardati da informazioni false e devianti .

Il Cara non diventerà centro Covid per immigrati. Arriveranno oggi pomeriggio 284 migranti come accade sempre. Arriveranno da Lampedusa e tutti negativi ai test sierologici e da Porto Empedocle (64) anche loro negativi ai test sierologici. Come ha avuto modo di ribadire il prefetto è una normale quarantena. È stato scelto il Cara in quanto per dimensioni idoneo a contenere un numero cospicuo di ospiti. La quarantena è resa obbligatoria obbligatoria dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che ha stabilito i 14 giorni obbligatori trascorsi i quali si procederà al tampone.

Dal Cara non si potrà ne uscire ne entrare. Nessun migrante “passeggerá indisturbato per il centro storico” altra pretestuosa affermazione che ho letto qualche ora fa. Ho chiesto, con forza, che venga incrementato il servizio di sorveglianza dinnanzi al Cara. Questo è quello che c’è da sapere.

Tutto il resto lo considero sin da adesso “Procurato allarme”.