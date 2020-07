Autostrade, esulta Cancelleri: “Benetton fuori, risultato storico grazie a M5s”

“Lo Stato ha fatto lo Stato, per la prima volta dalla parte dei cittadini, per curare esclusivamente gli interessi degli italiani. Questo e’ il cambiamento. Pensate sarebbe stato possibile senza il M5s? Non e’ populismo ma la determinazione a voler cambiare davvero le cose, e la consapevolezza che per farlo e’ necessario cambiare passo, cambiare le abitudini della vecchia politica”. Cosi’ il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri.

“Stop alla politica cameriera di pochi, ma finalmente un Governo che chiede il conto a chi ha sbagliato, ha omesso, ha taroccato e ha solo fatto profitti sulla pelle degli italiani. Cosi’ i BENETTON alla fine si sono piegati di fronte allo Stato e hanno accettato le condizioni del Governo: usciranno da Autostrade e pagheranno miliardi di danni ai cittadini. Autostrade aumenta gli investimenti sulla sicurezza e sulle manutenzioni e abbassa sensibilmente le tariffe dei pedaggi autostradali. È un risultato storico- conclude Cancelleri- raggiunto grazie alla determinazione del Presidente Conte e del MoVimento 5 Stelle”