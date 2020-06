Zia e nipotina folgorate mentre stavano facendo la doccia in un lido balneare.

Bimba di 4 anni e zia di 35 sono rimaste folgorate mentre erano sotto la doccia in un lido balneare a Romagnolo a Palermo. Delle due, ad avere la peggio è stata la zia che è ancora in coma a seguito di una fortissima scarica elettrica proprio mentre stava facendo la doccia.

In condizioni migliori invece la bambina che, dopo 5 giorni, è stata dimessa dall’Ospedale. La tragedia si sarebbe consumata lo scorso 15 giugno in un lido in via Messina Marine, a Palermo, nel quartiere Romagnolo. Sull’accaduto indaga la Procura di Palermo per stabilire l’eventuale esistenza di responsabilità.

L’ipotesi di reato attorno alla quale starebbero ruotando le indagini è quella di lesioni colpose. Il lido è stato posto sotto sequestro.