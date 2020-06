Una donna accusa una forte tosse ed il treno si ferma per sospetto caso Covid 19.

Una donna era a bordo di un treno quando s’è messa a tossire. Una forte tosse, quella da lei accusata, che ha finito per insospettire tutti all’interno del vagone nel quale viaggiava. Al punto da indurre il capotreno, per precauzione, a fermare il treno e a far effettuare il tampone alla donna che aveva accusato quella tosse persistente.

E’ quanto accaduto all’interno di un treno regionale partito da Napoli alla volta di Cosenza. La tosse della donna avrebbe finito per creare una situazione di paura…contagiosa all’interno del treno. Al punto che, per timore che quella tosse potesse essere sintomo da Covid 19 e contagiare qualcuno all’interno dello stesso treno, ha indotto il capotreno, per precauzione, a fermare il convoglio.

Ovviamente all’interno del treno si sono vissuti attimi di autentica tensione. Il treno, una volta giunto a Sapri, è stato fermato per consentire l’esame del caso. La donna affetta da quella tosse sospetta è stata sottoposta a tampone rino faringeo da parte del personale dell’Ospedale di Sapri. Per la cronaca, l’esito del tampone è stato negativo.

Dopo di che il treno, una volta sanificato, è potuto ripartire per Cosenza con un ritardo di 2 ore e 20 minuti, ma con la serenità dei passeggeri che al suo interno non s’era registrata, ufficialmente, la presenza di una persona positiva al Covid 19.