Tragico incidente sulla A1 nell’Aretino: 4 morti, di cui 2 bambini, e 7 feriti

Quattro persone, di cui un bimbo di 10 mesi e una bimba di 10 anni, sono morte e sette sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidenteLe due vittime più piccole si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone. Da una prima ricostruzione la vettura avrebbe tamponato un Tir, finendo poi contro un’altra auto. Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena e i due bambini sono morti sul colpo.

I feriti Tra i sette feriti due minori che sono stati portati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena. Al momento resta chiuso il tratto della A1 in direzione Sud, e si registrano 10 chilometri di coda.