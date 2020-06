Sul lungomare Plaia aperta al pubblico spiaggia libera con area gratuita per cani.

E’ stata aperta stamani al pubblico la spiaggia libera n. 2 del lungomare Plaia di Catania con importanti novità che non riguardano solo i servizi adeguati alle norme sul distanziamento, ma anche l’istituzione di un’area recintata per i cani, affidata, senza costi per il Comune, ad un’associazione che svolge servizi a tutela degli animali in regime di volontariato.

Una novità della quale s’è detto orgoglioso il sindaco di Catania Salvo Pogliese che ha espresso legittima soddisfazione in quanto, a suo modo di vedere, la nuova area per cani non ha nulla da invidiare a quelle di privati per funzionalità dei servizi, pulizia, igiene e decoro.

Nella spiaggia libera n. 2 sono stati allestiti servizi utili ai proprietari di animali che intendano accompagnarsi con i propri animali di affezione. Una possibilità molto gradita a tante persone che, anche in una spiaggia comunale, in uno spazio ampio e sicuro, possono stare vicini agli amici a quattro zampe.

Per Catania, dunque, un titolo di vanto e merito considerato che poche altre spiagge in Sicilia offrono gratuitamente un simile servizio aggiuntivo. La spiaggia libera n.2 è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00.