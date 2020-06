Sette studenti hanno sostenuto l’esame di maturità al posto della compagna di classe morta.

Lei, Stella Tatangelo (nella foto), era morta in un incidente stradale nell’agosto dello scorso anno a 18 anni. Una tragedia che aveva creato un grandissimo vuoto nel cuore dei suoi genitori, parenti e amici.

Al punto che i suoi compagni di scuola del Liceo Classico di Sora hanno voluto fare in modo che Stella riuscisse lo stesso a diplomarsi. Come? Sostenendo l’esame per lei.

E’ veramente incredibile quanto commovente la vicenda che arriva da Sora in provincia di Frosinone. Qui nella giornata di oggi sette studenti hanno sostenuto l’esame di Stato al posto della compagna di classe Stella Tatangelo tragicamente scomparsa a causa di un incidente stradale. Un gesto significativo, di grande affetto ed attaccamento verso la propria compagna di cui hanno inteso onorarne la memoria sostenendo per lei l’esame di maturità indossando una maglietta a lei dedicata per l’occasione.

E così oggi al Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora i compagni di classe della ragazza che, per quattro anni, avevano condiviso assieme la stessa avventura scolastica, hanno sostenuto l’esame con un elaborato sull’amicizia nel quale hanno evidenziato quelle che erano le qualità della giovane Stella tragicamente strappata alla vita da quel tragico incidente stradale quasi un anno fa.

A seguire l’esame dei suoi sette amici e compagni di scuola c’erano i genitori di Stella che non hanno voluto mancare a questo evento così singolare quanto speciale che consentirà anche alla loro figlia di conseguire un se pur simbolico diploma di maturità. (Foto TuNews24.it).