Serradifalco. Il sindaco annuncia che si lavora alla linea del metano in contrada Banduto.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio (nella foto) ha annunciato che si sta lavorando per avviare l’iter burocratico per l’installazione della linea del metano lungo contrada Banduto e sino alla zona artigianale.

Questa linea consentirà non solo agli operatori della zona artigianale, ma anche agli abitanti di questa zona di usufruire del metano, con tutti i vantaggi che ne derivano. Sul fronte della viabilità, il sindaco ha sottolineato che la sua amministrazione comunale ha ripreso i contatti con Anas al fine di procedere non solo alla ripavimentazione e messa in sicurezza della regia trazzera di contrada Cusatino, ma anche del tratto stradale che conduce dal bivio di Delia a Serradifalco.

La sistemazione della regia trazzera di contrada Cusatino, in particolare, appare importante in quanto si tratta di un’arteria viaria che versa da anni in condizioni di criticità, con tutti i disagi che crea agli operatori agricoli ed economici presenti in quella zona.

Infine, ha annunciato che la sua amministrazione comunale punta, entro la fine dell’anno, alla ripavimentazione e messa in sicurezza del tratto stradale che conduce dal bivio di Delia a Serradifalco. Ciò anche in considerazione del fatto che la recente istituzione della Zes (Zona economica speciale) comprendente la zona artigianale di contrada Banduto, costituisce una ragione in più per sistemare questo tratto di strada che va percorso per arrivarci.