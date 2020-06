Scontro auto – scooter: muore giovane di 19 anni, la fidanzata in prognosi riservata.

Tragedia a Giardini Naxos in provincia di Messina. Qui la notte scorsa è morto in un incidente stradale Giuseppe D’Amico di 19 anni.

Il giovane, al momento dell’incidente, era a bordo del suo scooter Piaggio Beverly insieme alla sua ragazza sulla strada statale 114 all’altezza dell’incrocio con via Naxos quando, per cause che, al momento, sono in corso di accertamento da parte delle autorità inquirenti, s’è scontrato con un’auto. Devastante l’impatto per il giovane Giuseppe D’Amico che è morto sul colpo.

La fidanzata, invece, nello scontro ha riportato diverse fratture e lesioni, è stata operata ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della di Taormina per ricostruirne la dinamica ed effettuare tutti i rilievi del caso. La Procura della Repubblica di Messina ha aperto un fascicolo d’inchiesta. (foto di repertorio).