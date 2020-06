San Cataldo. La corale “Note per Crescere” del 2° Circolo Didattico vince 1° Premio alla Rassegna “Salvuccio Percacciolo”.

SAN CATALDO. Gran bella soddisfazione per il 2° Circolo Didattico di San Cataldo con la Corale Note per Crescere. L’istituto scolastico sancataldese ha infatti conquistato il primo premio assoluto, con punteggio 100/100 per la categoria Coro, nell’ambito della ventiseiesima edizione della Rassegna Musicale “Salvuccio Percacciolo” di Mirto, in provincia di Messina.

La corale ha proposto l’esecuzione in remoto di due brani, “Irish Blessing” di Bob Chilcott e “Benedicat tibi dominus” di Siro Merlo. S’è trattato di un grandioso lavoro interamente fatto da casa da parte degli alunni del 2° Circolo con il prezioso supporto educativo e didattico dei docenti, oltre alla preziosa regia della dirigente scolastica, dott.ssa Calogera Duminuco.

Una gioia per tutti essere premiati con il massimo dei voti in un concorso di grande prestigio, tra i più conosciuti ed apprezzati in ambito nazionale.