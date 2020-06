San Cataldo. Il quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna avrà la statua lignea della sua santa patrona.

SAN CATALDO. Ad un mese dalla festa della patrona del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, il presidente Vincenzo Siracusa (nella foto) ha reso noto alle famiglie del quartiere che, dopo 38 anni, la chiesa avrà finalmente la statua lignea di Sant’Anna.

Si tratta di una notizia molto attesa da tutti gli abitanti del popoloso quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. <Come sappiamo, quella di Sant’Anna è una statua tanta desiderata, per cui possiamo dire che si tratta di un obiettivo che viene finalmente raggiunto>, ha sottolineato Vincenzo Siracusa che ha sottolineato come la sinergia messa in atto da alcuni condomini ha permesso di rendere possibile un traguardo che sembrava impossibile.

In questo modoè stato raccolto l’appello del presidente della Consulta Giovanile Regionale Alessandro Magistro che aveva posto l’esigenza di realizzare una statua a misura della comunità.

Vincenzo Siracusa s’è anche detto felice del fatto che, anche in tempo di covid, con le disposizioni governative, Sant’Anna sarà festeggiata con il nuovo simulacro. Nelle prossime settimane sarà stilato il programma della festa, con la benedizione della nuova statua. ( In ottemperanza delle disposizioni governative e diocesane quest’anno non potrà aver luogo la tradizionale fiaccolata serale, così anche assembramenti vari).