San Cataldo. Ecco i nuovi Revisori dei Conti ed i loro eventuali subentranti.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha provveduto all’individuazione dei nuovi componenti del collegio dei revisori del Comune per il triennio 2020/2022.

Sono stati estratti dapprima da un sacchetto i nomi di tre aspiranti revisori (Numero 42: Crimì Giovanni; Numero 13: Batticani Rosario; Numero 161: Sciacchitano Antonino). Successivamente la commissione ha disposto l’estrazione di ulteriori 6 biglietti, tra quelli che residuano nel sacchetto dopo la prima estrazione, destinati a subentrare in caso di mancata accettazione della carica o di altri casi di impossibilità di effettivo conferimento dell’incarico ai primi tre estratti.

Sono stati estratti: Numero 75: Giardina Carolina; Numero 53: Donato Domenico; Numero 90: La Perna Pietro; Numero 130: Palermo Santo; Numero 179: Tricoli Luigi; Numero 172: Taglialavore Maria.

I biglietti non estratti, insieme a quelli estratti, sono stati sigillati e conservati per almeno tre mesi. I compensi sono stati determinati in ribasso rispetto a quanto previsto per il precedente Collegio prendendo come valore di riferimento l’importo massimo previsto dallo stesso D.M. per i Comuni rientranti nella fascia demografica inferiore rispetto a quella del Comune di San Cataldo.

L’importo è stato determinato in euro 12.890,00, oltre le maggiorazioni. Pertanto, i primi tre nominativi estratti formeranno il collegio dei revisori del Comune 2020/2022 (Crimì Giovanni; Batticani Rosario e Sciacchitano Antonino), mentre gli altri sei potranno subentrare in caso di mancata accettazione dei tre estratti in precedenza. Si tratta di Giardina Carolina; Donato Domenico; La Perna Pietro; Palermo Santo; Tricoli Luigi e Taglialavore Maria.