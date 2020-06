San Cataldo. Cittadinanza Attiva promuove raccolta di materiale didattico per le famiglie bisognose.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva ha deciso di proporre una nuova iniziativa benefica a sostegno delle persone bisognose. Si tratta della raccolta di materiale didattico da distribuire alle famiglie in difficoltà i cui figli frequentano le scuole.

Un’iniziativa di beneficenza per dare un contributo concreto al diritto allo studio. Un diritto spesso leso dalla precarietà economica che ha portato le famiglie a non avere i mezzi sufficienti per l’acquisto di materiale didattico e libri di testo. È per questo motivo che è nato il progetto solidale di raccolta materiale scolastico, un’iniziativa volta al recupero di tutto l’occorrente di cui necessitano gli studenti che verrà consegnato alla Caritas per le famiglie in difficoltà con ragazzi in età scolare.

Prevista la raccolta di zaini, penne, matite, gomme, quaderni, colori, pennarelli, album da disegno e altro materiale didattico di ogni genere, nuovi o usati ma in buone condizioni. Cittadinanza Attiva continua la sua marcia solidale in collaborazione con i servizi sociali, le parrocchie, i centri educativi e le associazioni di volontariato. I bambini e gli adolescenti di famiglie in difficoltà economica della città devono avere la possibilità di andare a scuola.

Il materiale potrà essere portato presso “La Casa dei Cittadini” tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure previo appuntamento scrivendo nella pagina social “Cittadinanza Attiva”. L’indirizzo è invece quello di via Trieste n. 60, San Cataldo CL.