San Cataldo. A settembre sarà inaugurata piazzetta in via Aldo Moro con ceramica che ricorderà omaggio del Papa a Sant’Anna.

SAN CATALDO. Due anni fa, il 26 giugno, ci fu lo storico omaggio di Papa Francesco, in Piazza San Pietro, alla sacra immagine di Sant’Anna, patrona dell’omonimo quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna (nella foto).

Un momento per certi versi indimenticabile – come ha tenuto a sottolineare lo stesso Vincenzo Siracusa. Il presidente del comitato di quartiere ha evidenziato: <E’ un momento che custodiamo nella nostra chiesa di Sant’Anna. Un momento pieno di emozione, che ha visto la venerazione della sacra immagine, a noi tanto cara, da parte del nostro amato Papa Francesco>.

In quell’occasione, a papa Francesco fu anche conferito il titolo di socio onorario del quartiere . Vincenzo Siracusa, a distanza di due anni da quello storico momento, oggi ha annunciato che nel prossimo mese di settembre, per ricordare questo storico evento, sarà inaugurata una piazzetta, già riqualificata con il verde, in via Aldo Moro. E proprio qui sarà collocata una ceramica del maestro La Leggia, che ricorda proprio quella storica giornata del 26 giugno 2018.