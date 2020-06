San Cataldo. A Pizzo Carano – Sant’Anna prima settimana di luglio dedicata ai bambini.

SAN CATALDO. Il Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo, durante il periodo estivo, è destinato a diventare il quartiere dei bimbi.

“Si tratta – come ha spiegato il presidente Vincenzo Siracusa (nella foto) – di una iniziativa che ci vede, primo quartiere, adottare questa scelta; la faremo nel prossimo mese di luglio e, nonostante le restrizioni causa covid -19, non perderemo la voglia di sorridere durante il mese dedicato a Sant’Anna. Ecco perché, la prima settimana di luglio, sarà dedicata proprio ai bambini”.

E’ previsto che lo stesso presidente del Comitato di quartiere consegnerà a ciascun bambino del quartiere una pergamena con una penna personalizzata. “I bambini sono il presente, ma anche il futuro di Pizzo Carano – Sant’Anna. Con la penna, simbolicamente, dovranno iniziare a scrivere la nostra storia”.

Inoltre sarà messo a punto un cartellone per invitare gli adulti a percorrere le strade con prudenza in quanto c’è la presenza di tanti bambini la cui incolumità va garantita in modo che la qualità della vita e della vivibilità del quartiere possa alzarsi di livello anche per i più piccoli.