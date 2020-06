“Rivoluzione” viaggi aerei, Enac: vietato uso cappelliere, solo bagagli sotto sedili

Sui voli da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, per ragioni sanitarie non e’ consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere. Lo conferma l’Enac in una nota. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha inviato ieri una comunicazione alle compagnie aeree che operano in Italia per chiarire, a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per la gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni passaggi contenuti nella propria nota del 12 giugno, avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da Covid-19. Dpcm 11 giugno 2020”. In merito al bagaglio a mano, si legge, si precisa che e’ consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie. Si tratta di norme sanitarie, non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare assembramenti, movimenti a bordo e contatti ravvicinati tra i passeggeri. Si precisa che nessun costo aggiuntivo puo’ essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l’imbarco del bagaglio in stiva.