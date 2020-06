Raggiunge i cento anni lottando contro il Covid 19, ma lei è sicura che ce la farà.

Tagliare lo storico traguardo dei 100 anni ma dovendo lottare contro un nemico mortale come il Covid 19. Ma lei non si arrende, anzi è certa che ce la farà a battere questo terribile nemico. E’ l’emozionante vicenda che riguarda una signora centenaria veneta, Maddalena. Una vicenda che, nonostante i cento anni della sua protagonista, racchiude in sè sentimenti di forza, speranza e fiducia.

La signora Maddalena, infatti, è riuscita nella non facile impresa di riuscire a centrare il grande obiettivo del secolo di vita, e lo ha fatto nonostante sia affetta dal Covid 19. Di lei, nel giorno del suo compleanno, ha anche parlato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

La centenaria gli ha inviato un messaggio nel quale, senza mezzi termini, gli ha fatto capire che lei non è intenzionata a mollare e che è convintissima di potercela fare a battere un nemico terribile quanto subdolo come il Coronavirus.

“Sono sicura, ce la farò”, ha detto la vecchietta veneta che, in occasione dei suoi cento anni, ha voluto far capire che non è disposta a mollare. Da parte del presidente della Regione Zaia le sono arrivati, in occasione di una publìblica conferenza stampa, non solo gli auguri per i suoi 100 anni ma anche quelli di una pronta guarigione.