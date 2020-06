Punta la pistola alla Commissione d’Esami intimandogli di promuoverlo.

Veramente incredibile quanto accaduto in una scuola di Casapusterlengo in provincia di Lodi. Qui – come riferisce Il Giorno – presso l’Istituto Itis Cesaris, secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, uno studente chiamato a sostenere l’esame di maturità, nel corso del proprio colloquio d’esame, avrebbe estratto una vecchia pistola puntandola contro i docenti della commissione d’esami di Stato ai quali avrebbe intimato senza mezzi termini di promuoverlo.

Tra i docenti della commissione d’esami si sono vissuti attimi di paura autentica. Fortunatamente, sempre secondo quanto appreso, in un secondo momento una docente sarebbe riuscita a disarmarlo.

Il giovane, una volta bloccato dai carabinieri, è stato poi trasferito in ospedale. Non si conoscono al momento le ragioni che potrebbero aver indotto il giovane a comportarsi in questo modo. La pistola che ha utilizzato, fortunatamente, è poi risultata scarica.