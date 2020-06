Novak Djokovic positivo al Covid 19.

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, come riporta nel suo sito, con una nota ha comunicato di aver contratto il coronavirus. Positiva anche la moglie del tennista. La positività del campione serbo è stata accertata dopo il suo arrivo a Belgrado.

Oltre al campione e alla moglie, anche i figli sono stati sottoposti a tampone ma sono risultati negativi. Djokovic aveva promosso per scopi filantropici l’evento denominato Adria Tour. Tra i tennisti che sarebbero risultati anche loro contagiati ci sarebbero anche Viktor Troicki e la moglie, il bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric, insieme agli allenatori di Djokovic e Dimitrov, Marko Paniki e Christian Groh.

I test sono stati effettuati al loro arrivo a Belgrado. Qui è stata accertata la positività di Djokovic e della moglie. Il tour era stato organizzato per raccogliere fondi per le persone bisognose. Il campione resterà in isolamento 14 giorni e ripeterà il test tra cinque giorni.