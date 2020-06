Nissa: c’è un nuovo progetto di calcio giovanile con New Team e Sport Club Nissa.

Nasce un nuovo progetto di calcio giovanile in Città. Ad annunciarlo con una nota ufficiale la Nissa. Si tratta di un progetto dell’intero settore giovanile a partire dalla scuola calcio.

“Tale progetto – come si legge nella nota della Nissa – si fonda su un’effettiva sinergia tra le società nissene che negli anni hanno rappresentato la massima squadra di calcio locale e grazie all’impegno di tutta la dirigenza della Nissa Fc e del Presidente dello Sport Club Nissa 1962 Natale Ferrante, che unitamente alla New Team di Salvatore Cataldi, nasce l’unitario progetto del settore giovanile che consentirà la crescita del vivaio e la valorizzazione dei giovani talenti locali che potranno ambire a conquistare la convocazione in prima squadra”.



E’ intenzione della Nissa Fc aggregare alla prima squadra, sin dal prossimo campionato, i migliori talenti 2004 e 2005 che insieme ai grandi e più esperti calciatori potranno rappresentare il futuro calcistico nisseno.



Ed è per questo che a breve verranno comunicate le date dei raduni per gli stage degli atleti nati dal 2003/04/05 e 2006/07/08 che verranno selezionati alla presenza del responsabile del settore giovanile, Luigi Abbate, i tecnici della società e del mister della prima squadra.

Per l’esposizione dettagliata del progetto e la presentazione dei tecnici seguirà a breve una conferenza stampa.

Grande la soddisfazione del presidente della Nissa Savio Ferreri, ma anche di Natale Ferrante dello Sport Club Nissa e di Salvatore Cataldi del New Team per l’avvio di un progetto che consentirà di valorizzare al meglio la realtà giovanile delle loro società.