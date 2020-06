Migranti: sbarco a Licata, circa 20 quelli lasciati vicino riva

Non erano 70, come ipotizzato da fonti della Capitaneria di porto, ma 15 o 20 (come ricostruiscono dopo alcune ore la stessa Guardia costiera e la questura) i migranti lasciati a pochi metri dalla riva di Licata prima che lo scafista tentasse la fuga.

Il dato piu’ preciso e’ stato messo a fuoco attraverso il racconto di alcuni testimoni oculari. Polizia e carabinieri hanno gia’ bloccato 10 migranti e arrestato lo scafista tunisino mentre tentava la fuga.

L’accusa contestata dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, e’ di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il “barchino” – stamani – ha portato praticamente quasi fino a riva, in contrada Nicolizia, nell’area di Mollarella. Ha consentito lo sbarco ed ha ripreso rapidamente il largo. Scattato l’allarme e’ intervenuta la Guardia Costiera che ha inseguito il barcone di circa 10 metri che stava facendo rotta verso la Tunisia. Lo scafista si e’ disfatto di un gps ma e’ stato ugualmente bloccato dalla Guardia Costiera.