L’amore trionfa sul Covid 19. Coppia di anziani sposata da 70 anni si riabbraccia dopo 101 giorni di lontananza.

L’amore che trionfa sul Covid 19: Guido e Maria, il lungo abbraccio dopo 101 giorni. E’ la storia che il sindaco di Castano Primo, Comune della Città metropolitana di Milano, ha inteso affidare alla sua pagina ufficiale di facebook per far conoscere la commovente vicenda di due suoi anziani concittadini, Guido di 100 anni e Maria di 93.

I due hanno potuto riabbracciarsi dopo 101 giorni di lontananza dovuta all’emergenza Covid 19. Guido, cent’anni compiuti, come ha reso noto il sindaco, è entrato in Casa di Riposo appena prima della chiusura a causa del Covid-19. Sua moglie Maria, 93 anni, avrebbe dovuto raggiungerlo qualche giorno dopo, ma a causa dell’isolamento forzato della struttura nel periodo di emergenza Covid 19, il suo ingresso è potuto avvenire soltanto dopo 101 giorni. I due non sono stati affetti da Covid ma da un male per loro altrettanto terribile: la lontananza.

Prima di allora, in 70 anni di matrimonio, non si erano mai separati. Sono stati 101 giorni difficili per i due coniugi costretti a restare lontani. Come ha sottolineato il sindaco, Guido ha pregato ogni singola mattina di poterla riabbracciare presto, di poter vivere abbastanza a lungo per poterla rivedere almeno una volta…perché “senza di lei io non vivo”.

E Maria, a distanza di 101 giorni, è arrivata finalmente. Come ha raccontato il sindaco nel suo post, è scesa dalla macchina dei figli e su gambe malferme ha affrettato il passo, sentendo la voce del marito che la attendeva in sedia a rotelle nell’atrio davanti alla chiesa della struttura. “Sei arrivata” ha mormorato lui…poi la voce gli si è spezzata in gola…lei ha abbassato la mascherina con la quale era arrivata e la moglie ha cinto dolcemente con la mano la nuca di Guido, si è chinata nella sua direzione e lui ha piegato il capo, poggiandolo contro la guancia di lei abbandonandosi al suo abbraccio, piangendo in silenzio.

Una grande gioia che il sindaco ha inteso condividere con tutta la cittadinanza su facebook come messaggio di speranza verso il futuro, ma anche di comune affetto, sentimenti che questa coppia di anziani ha espresso con grande spontaneità e amore reciproco. Perché, alla fine, a trionfare è stato l’amore.

“Ti ho portato le camicie nuove” ha poi detto Maria a Guido sorridendo radiosa come una ragazzina al primo appuntamento. “É andata così…tra abbracci, carezze, mani intrecciate sul tavolo, lacrime, felicità ritrovata e camicie nuove…in barba al virus ed a 101 lunghissimi giorni di lontananza”. IL sindaco ha ringraziato di cuore Guido e Maria, ma anche Diego Colombo, operatore della RSA Don Guanella, per le meravigliose parole e la splendida foto con cui ha regalato a tutti questa bellissima storia.