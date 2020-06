Intervento da record: a 108 anni operato al femore all’Ospedale di Sciacca.

Veramente incredibile la storia che arriva da Sciacca. Qui, presso l’Ospedale Giovanni Paolo II è stato operato al femore un uomo di ben 108 anni di età. L’uomo, che è originario di Caltabellotta, Comune a pochi chilometri da Sciacca, s’è sottoposto ad una delicata operazione chirurgica al femore.

Un intervento chirurgico che, come ha reso noto lo stesso Ospedale, è perfettamente riuscito. Ad effettuarlo è stata l’equipe medica guidata dal direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e chirurgia, Giuseppe Tulumello.

In una nota l’Asp ha sottolineato che l’uomo, dopo appena quattro giorni dall’operazione, “Complice la tempra e le sue ottime condizioni fisiche ha lasciato l’ospedale di Sciacca per proseguire a casa il percorso riabilitativo già intrapreso in reparto”. Grande soddisfazione per questa operazione record hanno inteso esprimere il direttore generale Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso.