Il “Calzolaio degli sceicchi” inventa la mascherina d’oro.

In tempo di coronavirus mascherine se ne vedono di tutte le forme, colori e materiali. Tuttavia, fin qui nessuno ne aveva realizzata una in oro. A colmare questa …lacuna è stato Antonio Vietri, meglio noto come il “Calzolaio d’oro”.

La creazione, come ha spiegato nella sua pagina facebook, è stata realizzata in collaborazione con Stella Grossu e Fabio Porliod. La mascherina d’oro sarà messa all’asta e i proventi saranno donati all’associazione Forma in Italia dell’ospedale Regina Margherita. La mascherina è stata presentata in Anteprima Mondiale a Torino dalla Gold Mask.

Antonio Vietri è famoso in quanto è lui a realizzare le costosissime scarpe destinate ad essere calzate dagli sceicchi. Ha deciso di realizzare questa creazione – ha spiegato – per ringraziare i medici del lavoro che hanno fatto nei giorni più duri dell’epidemia da Covid 19. La mascherina, fatta interamente a mano, è in raso con foglia d’oro e reca il simbolo della Mole Antonelliana e la scritta Torino 2020.

Vietri ha annunciato che organizzerà un’asta benefica ed il ricavato sarà interamente devoluto a Forma, la fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Una seconda mascherina d’oro avrà il simbolo dell’Arabia Saudita.