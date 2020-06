Festa della Repubblica: un tricolore di speranza illumina la Prefettura di Caltanissetta

“L’Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese”, ha detto stasera in un discorso alla nazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa della Repubblica che si celebrerà domani 2 giugno.

Dai giardini del Quirinale ha lanciato un appello “all’unità morale”, che viene “prima della politica”. Un invito rivolto al Paese, ma anche alla maggioranza e all’opposizione in Parlamento. Il capo dello Stato ha chiesto di tornare allo spirito costituente, per uscire da quello che definisce “un incubo globale”. E se ne esce “soltanto insieme”, come allora, nel 1946, dopo la guerra.

La giusta sintesi delle parole del presidente Mattarella le possiamo rappresentare con il Tricolore. Simbolo indiscusso della nostra identità nazionale. Di fedeltà, valori, unità. Orgoglio, amor di patria, appartenenza. La sua storia è anche la nostra, la storia della nostra Italia, della nostra Caltanissetta. Ed allora assume un significato particolare, profondo e non solo estetico, l’iniziativa della Prefettura di Caltanissetta di illuminare questa sera il Palazzo di Viale Regina Margherita con il Tricolore.

Giovanna Candura

“Un tricolore che deve far riflettere anche noi nisseni su un percorso virtuoso di speranza e rinascita della Città, martoriata dalla crisi economica – così ha commentato il commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, che si è adoperata a titolo personale per rendere fattibile il progetto illuminotecnico di questa sera. Devo ringraziare – conclude Giovanna Candura – la fattiva collaborazione e disponibilità di un’eccellenza del nostro territorio: la DEMMA LIght di Alessandro Anzalone, azienda Sancataldese che ha offerto la propria esperienza per la realizzazione dell’affascinante ed emozionate illuminazione della sede della Prefettura di Caltanissetta.