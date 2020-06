Due cadaveri tra Caltanissetta e Delia: faida familiare?

Sommarie e parziali le notizie che filtrano sul sanguinario crimine che ha seminato terrore nella provincia di Caltanissetta. Un duplice omicidio che ha fatto scattare la mobilitazione delle forze dell’ordine.

Due cadaveri, due crimini, probabilmente un filo che lega gli omicidi: movente comune ed anche stesso assassino? Troppo presto per avere conferme o indizi.

Un corpo è stato rinvenuto carbonizzato in contrada Deliella nei pressi di un auto. Un altro cadavere è stato rinvenuto nelle adiacenze di una casa di campagna nel territorio di Delia, da dove sarebbe partito l’allarme e si sono concentrate le attenzioni degli investigatori che stanno setacciando i siti in cui sono stati consumati i delitti.

Nel piccolo paese dell’entroterra nisseno sarebbe da rinvenire l’origine di questo duplice omicidio. Mai come in questo caso l’utilizzo del condizionale è d’obbligo: sarebbero in corso le ricerche di alcuni familiari di una delle due vittime; più precisamente sarebbe scomparso un fratello.

Investigazioni in corso, notte di intenso lavoro per medico legale e forze dell’ordine; seguono accertamenti.