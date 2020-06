Dopo quella per cani, arriva anche la pensione per gatti.

Dopo quella dei Cani, ecco arrivare anche la pensione per i gatti. Accade al Parco degli animali di Ugnano. A renderlo noto è stata la direzione ambiente del Comune di Firenze.

Al Parco Animali è nato un nuovo servizio di ospitalità per gatti con l’obiettivo, anche in questo caso, di contrastare il triste fenomeno dell’abbandono di animali durante i mesi estivi. Il servizio è previsto che sarà erogato a tariffa, calcolata in base all’Isee del proprietario: il costo andrà da un minimo di 5 a un massimo di 12 euro al giorno.

In questo modo sarà possibile dare un servizio anche ai padroni dei gatti, esaudendone così la richiesta di prendersene cura. Il servizio sarà aperto tutto l’anno. In base al reddito Isee fino a 5500 euro il costo sarà di 5 euro; 7 euro fino a 18.500 euro; 9 euro fino a 32.500 euro e 12 euro oltre i 32.500 euro. Il mangime necessario alla permanenza dovrà essere consegnato alla struttura dai proprietari degli animali.

Le eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie al benessere degli animali nel corso del soggiorno saranno conteggiate separatamente. Il proprietario dovrà sottoscrivere apposito documento al momento della consegna del gatto e consegnare tutta la documentazione necessaria relativa all’animale.

I gatti devono inoltre essere in regola con le vaccinazioni, sverminati, con trattamento antiparassitario per pulci e zecche, e testati Fiv e Fev. Il gatto potrà essere ospitato per un massimo di 28 giorni consecutivi. I gatti dello stesso proprietario e fino ad un massimo di tre, verranno ospitati nello stesso box, in moda da far subire loro un minore stress legato al cambiamento del luogo di vita, anche se provvisorio.