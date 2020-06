Campofranco. Istituita l’isola pedonale estiva. Ecco come funzionerà.

CAMPOFRANCO. Come funzionerà l’isola pedonale estiva. E’ quanto contenuto nell’ordinanza con la quale il sindaco Rino Pitanza ne ha disposto l’istituzione.

In particolare, è stato rilevato, come in occasione dell’ordinanza per la somministrazione delle bevande, che nel Comune di Campofranco la ripresa delle attività commerciali e l’apertura degli esercizi soprattutto nelle ore serali attrae un notevole numero di persone. E siccome si rende necessario non abbassare il livello di guardia e continuare il lavoro svolto sinora per contrastare la diffusione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,

il sindaco ha disposto l’azione di apposite disposizioni per evitare rischi di aggregazione ed affollamento e garantire condizioni di distanziamento sociale tra le persone durante le ore serali.

L’ordinanza prevede dal 27 GIUGNO e fino al 30 AGOSTO 2020 di istituire l’isola pedonale su Via Vittorio Emanuele e sulla Piazza Crispi, fino all’incrocio con via Umberto dalle ore 20:00 alle ore 1:30 del giorno successivo.

Ai titolari degli esercizi commerciali: di definire per i clienti in ingresso e uscita, percorsi finalizzati al distanziamento interpersonale, anche su suolo pubblico; di provvedere alla igienizzazione e pulizia della citata area esterna prima della chiusura dell’attività.

C’è infine il divieto di transito con biciclette, monopattini ed altri veicoli similari.