Caltanissetta. Solstizio d’estate, sabato 20 giugno: ore 19.30, sole illumina bassorilievo di Santa Croce della Badia

Oggi, sabato 20 giugno, il Sole darà spettacolo a Caltanissetta. Al tramonto, verso le 19,30 solstizio d’estate, il sole illuminerà il margine appositamente dorato di un bassorilievo sopra l’altare della antica chiesa Santa Croce alla Badia e sorprendentemente, (è la prima volta che viene segnalato) il muro sopra l’altare della moderna chiesa San Paolo, sempre a Caltanissetta.

E’ il posto dove i progettisti, gli architetti Giuseppe Salamone e Salvatore Faraci insieme all’ingegnere Gaetano Corvo, avevano previsto vi fosse il tabernacolo. Ciò avverrà in tante altre chiese nel mondo, forse anche nel duomo di Petralia Sottana (PA), oltre che nei sette santuari dedicati a San Michele Arcangelo, posti sulla sua famosa ed enigmatica linea retta, che dalla Irlanda giunge in Israele passando, in Italia, per la Celeste Basilica del Gargano e la Sacra di San Michele in val di Susa.

Il Sole non deluderà chi vorrà guardare.