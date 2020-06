Caltanissetta Protagonista: “Città diventata un far west in tante zone del centro storico”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Non crediamo debba essere un omicidio per accoltellamento di un extracomunitario a farci accorgere che in città qualcosa sta sfuggendo di mano.

Caltanissetta da alcuni mesi si è trasformata in un “far west” in tantissime zone del centro storico.

Le segnalazioni quotidiane di liti nella centralissima via Cavour, di spaccio in zona Provvidenza, di prostituzione in via Rochester, di illegalità diffusa in centro storico, sono sotto gli occhi di tutti.

Troppo facile accusare gli extracomunitari, penserà qualcuno, e Caltanissetta Protagonista non cadrà certo in questo errore. Abbiamo tenuto un profilo alto su questo tema da sempre e non scivoleremmo neanche questa volta sul becero populismo razziale che appartiene ad altri, ma non a noi.

Ci rivolgiamo al Sindaco e a S.E. il Prefetto, e ci chiediamo se i controlli tanto sbandierati in alcuni momenti dell’anno, con telecamere e fiumi di inchiostro dei mass media, si sono per caso fermati.

Ci chiediamo altresì, se uomini e risorse siano adeguati per una città apparentemente tranquilla come Caltanissetta, ma che vive di tanto sommerso e che, specie nelle ore notturne , diventa teatro di tanta irregolarità.

Ci sembra evidente che il problema non riguarda solo gli extracomunitari domiciliati al Cara di Pian del Lago, ma chiaramente anche i tantissimi regolari e alcuni italianissimi cittadini che del fenomeno immigrati da anni speculano e lucrano alla luce del sole.

Tempo addietro proponemmo all’allora amministrazione Ruvolo e al Prefetto Cucinotta di potenziare l’operazione “strade sicure” aumentando la presenza dei militari e delle forze di polizia che presenzierebbero più stabilmente sul nostro territorio comunale.

Spesso il sindacato di Polizia ha lamentato la carenza di personale che deve fronteggiare le frequenti rivolte degli immigrati nei CPR oltre alle consuete attività di Polizia; crediamo che sia necessario intervenire in questa direzione con forza e determinazione.

Non possiamo di certo “rigenerare” la nostra città e il nostro centro storico, come ripete giornalmente il Sindaco Gambino, se non si contrasta con fermezza questa sempre più dilagante sacca di illegalità, con programmi serissimi e interventi strutturati.

Salvatore Petrantoni, Giovanna Mulè e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali di Caltanissetta Protagonista