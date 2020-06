Caltanissetta. Diventerà Bellissima: Matilde Falcone confermata consigliere, “Atto vile generò controversia”

Il Coordinatore Provinciale di Diventerà Bellissima di Caltanissetta Paolino Mattina e gli Iscritti provinciali del Movimento del Presidente Nello Musumeci, esprimono profonda soddisfazione per l’esito del ricorso in appello cui è stata costretta a difendersi la consigliera comunale di Caltanissetta Tilde Falcone. “Si è trattato di un atto vile ed infondato portato avanti da una elettrice, a noi sconosciuta, nei confronti della nostra consigliera. La giustizia ha messo fine alla squallida controversia, riconoscendo che Tilde ricopre legittimamente la carica di consigliere comunale non presentando alcuna incompatibilità”.

A Tilde auguriamo di continuare a svolgere il suo mandato di consigliere di opposizione, impegnata a difendere gli interessi della comunità Nissena, in linea con le attività programmatiche indicate del Presidente Nello Musumeci. Buon lavoro.