Caltanissetta, addio a Filippo Catrini: per 25 anni è stato presidente della categoria Barbieri

CALTANISSETTA – Cordoglio nel capoluogo nisseno per la scomparsa di Filippo Catrini, 86 anni, figura storica per la categoria barbieri. Personaggio apprezzato e di riferimento per la Real Maestranza, stimato e conosciuto in città.

Catrini, originario di Mazzarino, aveva cominciato a lavorare nella sale da barba dall’età di 16 anni e aveva partecipato a tutte le manifestazioni e le sfilate della Real Maestranza: è stato presidente della categoria dei barbieri per ben 25 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 17,15 in Cattedrale