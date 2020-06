Butera. Gran successo per il dott. Rosario Ferrante in videoconferenza sui temi della sicurezza sul lavoro.

BUTERA. Non poteva chiamare esperto migliore l’Azienda Chimera per avviare il proprio percorso formativo di 15 incontri sui grandi temi della sicurezza sul lavoro, della salute e della tutela dell’ambiente.

La dinamica azienda buterese ha infatti scelto come primo relatore del proprio percorso formativo il dott. Rosario Ferrante (nella foto) che, in tema di sicurezza nel lavoro, salute e ambiente non teme certo confronti. Il dott. Ferrante, pur vivendo da anni fuori Butera per ragioni di lavoro, ha accettato ben volentieri di mettere le sue conoscenze, competenze e capacità al servizio del percorso formativo e dei tanti tecnici che si sono collegati in video conferenza per ascoltarlo e seguirlo.

Rosario Ferrante ha 39 anni, è laureato in Chimica all’università di Pavia ed attualmente è responsabile Eni in Angola per la fornitura di chemicals, additivi chimici per l’estrazione del petrolio, a Luanda capitale angolana. In questo momento è a Butera poichè, a seguito dell’emergenza Covid 19, è tornato a casa e svolge il proprio lavoro in smart working.

Un ritorno forzato che gli ha permesso di riabbracciare la sua cittadina natale e di riassaporare una dimensione paesana che aveva ormai quasi dimenticato dal momento che abita in una megalopoli di 12 milioni di abitanti come Luanda. In Angola Rosario Ferrante vive ormai da 2 anni. In precedenza è stato assunto da Eni prima a Roma dove s’è occupato di carburanti per aviazione civile, poi in una raffineria a Sannazzaro de Burgondi, e poi a San Donato Milanese come coordinatore di salute e sicurezza e auditor.

A seguito dello scoppio della pandemia da Covid 19 è dovuto tornare a Butera dove ha raccolto l’invito dell’amico Filippo Chimera a relazionare sui temi legati alla sicurezza sul lavoro ma anche sulla salute e l’ambiente. Un evento molto partecipato e condiviso che l’Azienda Chimera ha organizzato proprio perchè, come ha ribadito il suo sales manager Filippo Chimera, in un periodo come quello attuale la sicurezza sul lavoro è una delle priorità fondamentali in tema di formazione.