Bambina suda marrone. Lo strano caso provocato da un batterio.

Sudare marrone. E’ quanto accaduto ad una bimba di 9 anni in Francia. A riportare questo singolarissimo caso clinico è stato il quotidiano Le Monde. Una bambina di 9 anni, all’improvviso, ha iniziato a mostrare un colorazione marrone su naso, fronte, bocca e guance. Un fenomeno che è durato 5 settimane.

Lo strano ‘colorito’ riguardava però solo le zone esposte alla luce, non l’area degli occhi (protetta dagli occhiali) né il collo o il corpo, coperti dai vestiti. Ma la cosa che, nell’immediato, ha sorpreso è stata che, strofinando il viso con un asciugamano bagnato, il colore veniva via restando sul panno. E dopo qualche ora riappariva.

Dunque a colorarsi era il suo sudore. Alla fine la diagnosi dei dermatologi è arrivata: pseudocromoidrosi, patologia conosciuta. Con una novità: l’origine in questo caso era un batterio.

Non era, infatti, implicata nessuna causa esterna come coloranti per tessuti, sostanze chimiche e farmaci che possono causare cambiamenti nella flora batterica alla superficie della pelle, o più raramente microrganismi che secernono pigmenti, i cosiddetti batteri cromogenici.

In questo caso la bimba – la cui vicenda clinica, descritta sulla rivista ‘Annales de dermatologie et de vénéréologie’, è stata seguita in un ospedale della Val d’Oise – non aveva alcun precedente clinico, non assumeva nessun farmaco o integratore alimentare, non utilizzava prodotti cosmetici e gli esami del sangue e delle urine risultavano nella norma.

I dermatologi – dopo i risultati delle analisi batteriologiche e dell’analisi spettrometrica delle colonie batteriche – hanno individuato il batterio che colpisce il viso, ma anche palmi e piante dei piedi, collo, ascelle e persino le unghie. Si tratta del Corynebacterium. Pertanto hanno optato per un trattamento antibiotico orale e una crema a base di eritromicina, per due settimane. E dopo 5 giorni il viso è tornato ‘normale’.

(Le Monde).