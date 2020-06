Asp Caltanissetta, contratto a tempo indeterminato per una psicologa, un’ostetrica, tre dirigenti medici e due infermieri

L’ASP Caltanissetta prosegue nel suo percorso di “irrobustimento” del personale nella sanità nissena. Il direttore generale Alessandro Caltagirone spiega: “Si è concluso il processo di stabilizzazione con l’immissione in ruolo di Personale della Dirigenza e del Comparto di cui alla delibera 1325 del 27 maggio u.s. In particolare, sono stati stabilizzati tre Dirigenti Medici, una Dirigente Psicologa, tre Operatori Sanitari e un Operatore Tecnico. Continua presso l’ASP di Caltanissetta il processo stabilizzazione che sarà completato nel più breve tempo possibile con la contrattualizzazione a tempo indeterminato di ulteriori figure professionali. Sono certo che il personale stabilizzato continua con maggiore entusiasmo l’attività lavorativa a servizio dell’utenza al fine di migliorare nel tempo tutti i nostri servizi”.

La dottoressa Stella Bivona è stata destinata al poliambulatorio di via Malta mentre la dottoressa Giovanna Parrino al centro screening e prevenzione secondaria trattandosi di un medico di igiene pubblica. La dottoressa Stella Crapanzano viene infine confermata nel reparto di pediatria dell’ospedale S.Elia. Nello stesso nosocomio sarà adesso in servizio in pianta stabile l’ostetrica Adriana Burgio mentre la psicologa Floriana Carmeci presta servizio presso il consultorio familiare. I due infermieri Liliana Bonanno e Francesco Lunetto, neo assunti a tempo indeterminato, andranno a presidiare il reparto di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza del Sant’Elia. Il cuoco Giovanni Lucido infine lavorarà alle cucine del S.Elia.